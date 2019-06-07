Подтопления и отключения света произошли в Северском районе и Горячем Ключе из-за непогоды
В результате грозовых ливней с сильным ветром местами в Краснодарском крае произошли подтопления и нарушилось электроснабжение
Около 16 часов произошло отключения электроэнергии в станице Азовской Северского района, при этом социально значимые объекты под отключение не попали.
В станице Северской упало дерево на пересечении улиц Ленина и Петровского, пострадал один автомобиль. Также в районе прошел град.
«На место направлены экстренные службы. Организованно проведение аварийно-восстановительных работ по подключению потребителей и работ по расчистке проезжей части дороги. Также направлены силы и средства для проведения работ по откачки воды на улице Наймановаю в ст. Северской», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщение об отключении света в Горячем Ключе произошло около 16:40. Специалисты восстанавливают энергоснабжение, частично город уже запитан. Также спасателям поступило восемь заявок по откачке воды с пяти придомовых территории и трех участков проезжей части. На месте работают аварийные бригады.
Напомним, до 8 июня (включительно) в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по грозам с градом и шквалистым ветром до 20 м/с.
На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Туапсинского района и Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок.
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