Подтопления и отключения света произошли в Северском районе и Горячем Ключе из-за непогоды

В результате грозовых ливней с сильным ветром местами в Краснодарском крае произошли подтопления и нарушилось электроснабжение

Около 16 часов произошло отключения электроэнергии в станице Азовской Северского района, при этом социально значимые объекты под отключение не попали.

В станице Северской упало дерево на пересечении улиц Ленина и Петровского, пострадал один автомобиль. Также в районе прошел град.

«На место направлены экстренные службы. Организованно проведение аварийно-восстановительных работ по подключению потребителей и работ по расчистке проезжей части дороги. Также направлены силы и средства для проведения работ по откачки воды на улице Наймановаю в ст. Северской», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.