В Горячем Ключе и Северском районе восстановили электроснабжение после ливня

Краснодарский край

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Нарушенное после ливня 7 июня электроснабжение в Горячем Ключе и Северском районе восстановили

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщила о том, что электроснабжение в Горячем Ключе было восстановлено к 23:30 7 июня, подачу электроэнергии в дома жителей Северского района возобновили к 1:30 8 июня.

Напомним, 7 июня после грозовых ливней с сильным ветром местами в Краснодарском крае произошли подтопления. Непогода затронула Горячий Ключ, станицы Северскую и Азовскую.

После 16:00 в Горячем Ключе и станице Азовской произошло отключение электричества.

Юга.ру писали о том, что до 8 июня (включительно) в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по грозам с градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Туапсинского района и Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок.

Горячий Ключ МЧС Погода Происшествия Северский район Энергетика
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В Горячем Ключе и Северском районе восстановили электроснабжение после ливня

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