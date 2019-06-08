В Горячем Ключе и Северском районе восстановили электроснабжение после ливня

Нарушенное после ливня 7 июня электроснабжение в Горячем Ключе и Северском районе восстановили

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщила о том, что электроснабжение в Горячем Ключе было восстановлено к 23:30 7 июня, подачу электроэнергии в дома жителей Северского района возобновили к 1:30 8 июня.

Напомним, 7 июня после грозовых ливней с сильным ветром местами в Краснодарском крае произошли подтопления. Непогода затронула Горячий Ключ, станицы Северскую и Азовскую.

После 16:00 в Горячем Ключе и станице Азовской произошло отключение электричества.

Юга.ру писали о том, что до 8 июня (включительно) в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по грозам с градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Туапсинского района и Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок.