В Махачкале очевидцы закидали камнями виновницу ДТП и ее автомобиль
Жительница Махачкалы 27 мая сбила нескольких пешеходов, после чего очевидцы разбили камнями ее автомобиль и попали в нее саму и ее супруга
Инцидент произошел на улице Айвазовского в столице Дагестана. 43-летняя водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, наехала на стоявших на тротуаре троих мужчин, и проходившую мимо женщину. Полицейским она рассказала, что несмотря на свой 10-летний стаж вождения, перепутала педали газа и тормоза.
Всех четверых пострадавших госпитализировали, один из них находится в реанимации.
«Очевидцы, возмущенные произошедшем, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов», — сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД), она находится под подпиской о невыезде.
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Вчера, управляя автомобилем RAV4 белого цвета, 43-летняя жительница Махачкалы, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарёва, допустила наезд на 4 пешеходов. По словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего, допустила наезд на трех, стоявших на тротуаре мужчин, и женщину, проходившую мимо. Опыт вождения у водителя - 10 лет. Все четверо пострадавших госпитализированы: двое мужчин 31-го и 32-х лет, а также 61-летняя женщина с травмами различной степени тяжести, а 25-летний мужчина находится в реанимации, на данный момент он неконтактен. Очевидцы, возмущенные произошедшем, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель находится под подпиской о невыезде. #МВДДагестан #дтп #наезд #пешеход #мвддагестан #полиция #ппс #05 #Дагестан
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