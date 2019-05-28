В Махачкале очевидцы закидали камнями виновницу ДТП и ее автомобиль

Жительница Махачкалы 27 мая сбила нескольких пешеходов, после чего очевидцы разбили камнями ее автомобиль и попали в нее саму и ее супруга

Инцидент произошел на улице Айвазовского в столице Дагестана. 43-летняя водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, наехала на стоявших на тротуаре троих мужчин, и проходившую мимо женщину. Полицейским она рассказала, что несмотря на свой 10-летний стаж вождения, перепутала педали газа и тормоза.

Всех четверых пострадавших госпитализировали, один из них находится в реанимации.

«Очевидцы, возмущенные произошедшем, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов», — сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД), она находится под подпиской о невыезде.