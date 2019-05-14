Три человека погибли в лобовом ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане
В Буйнакском районе Дагестана 13 мая после столкновения с легковушкой загорелась «Газель». Есть погибшие и пострадавшие
В 16:20 в полицию сообщили, что на трассе Махачкала — Верхний Гуниб на Буйнакском перевале столкнулись Lada Priora и пассажирская «Газель». 38-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и там столкнулся с микроавтобусом, отчего тот загорелся.
В результате погибли мужчина за рулем Priora, 56-летний водитель и 20-летний пассажир «Газели». Один пассажир выбрался из горящей машины, его госпитализировали в городскую больницу Буйнакска.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречку, а а причиной возгорания микроавтобуса стало газовое оборудование, установленное в нем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.
Подробности произошедшего установит оперативно-следственная группа, которая работала на месте ДТП.
По данным источника агентства «Интерфакс-Юг», «Газель» выполняла неофициальную поездку вне установленного маршрута.
Как сообщали Юга.ру, 10 мая в Сочи микроавтобус с пассажирами врезался в столб посреди дороги. Пострадали ребенок и семеро взрослых.
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