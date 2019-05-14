Три человека погибли в лобовом ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане

В Буйнакском районе Дагестана 13 мая после столкновения с легковушкой загорелась «Газель». Есть погибшие и пострадавшие

В 16:20 в полицию сообщили, что на трассе Махачкала — Верхний Гуниб на Буйнакском перевале столкнулись Lada Priora и пассажирская «Газель». 38-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и там столкнулся с микроавтобусом, отчего тот загорелся.

В результате погибли мужчина за рулем Priora, 56-летний водитель и 20-летний пассажир «Газели». Один пассажир выбрался из горящей машины, его госпитализировали в городскую больницу Буйнакска.