В Сочи чиновника покусала собака

Краснодарский край

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В Сочи 7 июня собака укусила чиновника во время рабочего обхода

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Утром глава Дагомысского сельского округа Ибрагим Караев принял участие в обходе главы города по поселку Дагомыс, когда на него напала собака в одном из дворов. Он получил незначительные травмы руки и ноги. Об этом порталу Юга.ру рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

«Госпитализация не потребовалась, собака была привита. Караев 7 июня находится на работе», — уточнил представитель пресс-службы.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 4 июня в Новороссийске погибла женщина, которая пыталась достать кота с козырька балкона.

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