В Сочи чиновника покусала собака

В Сочи 7 июня собака укусила чиновника во время рабочего обхода

Утром глава Дагомысского сельского округа Ибрагим Караев принял участие в обходе главы города по поселку Дагомыс, когда на него напала собака в одном из дворов. Он получил незначительные травмы руки и ноги. Об этом порталу Юга.ру рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

«Госпитализация не потребовалась, собака была привита. Караев 7 июня находится на работе», — уточнил представитель пресс-службы.