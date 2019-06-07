В России почти все абоненты DANYCOM.Mobile приобретают сим-карты онлайн

Чтобы приобрести сим-карту с тарифом «Бесплатный» без абонентской платы и скрытых подписок, достаточно оформить ее онлайн на сайте компании.

«Мы осознанно отказались от монобрендовых салонов, потому что видим большое будущее в продажах онлайн. Открытие и содержание салона влечет за собой высокие затраты со стороны оператора. В свою очередь, это ведет к увеличению абонентской платы», — рассказал коммерческий директор DANYCOM.Global Игорь Ксенофонтов.