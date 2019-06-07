В России почти все абоненты DANYCOM.Mobile приобретают сим-карты онлайн
Более 95% российских абонентов покупают сим-карты оператора DANYCOM.Mobile онлайн
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Чтобы приобрести сим-карту с тарифом «Бесплатный» без абонентской платы и скрытых подписок, достаточно оформить ее онлайн на сайте компании.
«Мы осознанно отказались от монобрендовых салонов, потому что видим большое будущее в продажах онлайн. Открытие и содержание салона влечет за собой высокие затраты со стороны оператора. В свою очередь, это ведет к увеличению абонентской платы», — рассказал коммерческий директор DANYCOM.Global Игорь Ксенофонтов.
Также сейчас активно внедряется технология eSIM. Ожидается, что скоро можно будет полностью отказаться от классических сим-карт и их приобретения в определенных точках продаж, рассказали в пресс-службе DANYCOM.Mobile.
«Уже сейчас клиенту совсем не обязательно идти в офис за SIM-картой, а после внедрения технологии eSIM вовсе пропадет такая необходимость. Также это приведет к упрощению перехода от одного мобильного оператора к другому, соответственно, конкуренция станет намного острее», — добавил директор по стратегическому маркетингу компании Олег Терещук.
Как сообщали Юга.ру, в начале июня бесплатная связь от DANYCOM.Mobile появилась уже в 44 регионах России.
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