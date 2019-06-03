Бесплатная связь от DANYCOM.Mobile появилась в 44 регионах России

Сим-карты виртуального мобильного оператора DANYCOM.Mobile стали доступны еще в трех российских регионах: Приморском и Пермском краях, Вологодской области. Теперь связью могут воспользоваться жители 44 субъектов России, сообщили в пресс-службе DANYCOM.Mobile.

«Цель DANYCOM.Mobile — предоставлять связь во всех регионах, где действует наш хост-оператор Tele2, поэтому мы планомерно осваиваем новые территории. Суммарная численность жителей Приморского, Пермского краев, а также Вологодской области составляет более 5 млн человек, поэтому мы ожидаем существенный прирост абонентской базы. Мы значительно расширили свою географию в последнее время, и теперь абонент из любого населенного пункта, где мы оказываем услуги, может заказать сим-карту DANYCOM.Mobile», — рассказал коммерческий директор группы компаний DANYCOM Игорь Ксенофонтов.