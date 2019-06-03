Бесплатная связь от DANYCOM.Mobile появилась в 44 регионах России
Оператор DANYCOM.Mobile увеличил количество регионов России, которые смогут пользоваться бесплатной связью
Сим-карты виртуального мобильного оператора DANYCOM.Mobile стали доступны еще в трех российских регионах: Приморском и Пермском краях, Вологодской области. Теперь связью могут воспользоваться жители 44 субъектов России, сообщили в пресс-службе DANYCOM.Mobile.
«Цель DANYCOM.Mobile — предоставлять связь во всех регионах, где действует наш хост-оператор Tele2, поэтому мы планомерно осваиваем новые территории. Суммарная численность жителей Приморского, Пермского краев, а также Вологодской области составляет более 5 млн человек, поэтому мы ожидаем существенный прирост абонентской базы. Мы значительно расширили свою географию в последнее время, и теперь абонент из любого населенного пункта, где мы оказываем услуги, может заказать сим-карту DANYCOM.Mobile», — рассказал коммерческий директор группы компаний DANYCOM Игорь Ксенофонтов.
Читайте также:
Сейчас в кейсе компании несколько пакетов связи: «Кислород», «Азот», «Неон», «Гелий», а также самый востребованный тариф — «Бесплатный» с нулевой абонентской платой. Заказать сим-карту с подходящим тарифным планом можно онлайн на сайте в разделе «Тарифы». В Google Play и App Store доступно приложение «Мой DANYCOM», с помощью которого можно контролировать расходы и управлять специальными опциями.
О том, почему стоит подключиться к новому мобильному оператору DANYCOM, можно прочитать здесь.
Жители города о жизни в центре
Их нужно посмотреть всем детям
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.