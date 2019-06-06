Болельщиков «Краснодара» признали лучшими в сезоне

Победителя определяли исходя из официальной статистики штрафов КДК за правонарушения со стороны болельщиков и общего количества болельщиков, присутствовавших на играх: сумму штрафов делили на количество зрителей.

По итогам сезона «быки» из-за поведения болельщиков были оштрафованы на 20 тыс. рублей, это лучший результат в лиге. Больше всего за поведение фанатов заплатил «Спартак» — 4 млн 130 тыс. рублей. На играх «Краснодара» побывало более 368 тыс. зрителей.