Болельщиков «Краснодара» признали лучшими в сезоне
По итогам конкурса Российской премьер-лиги «12-й игрок» лучшими в сезоне 2018/19 признаны болельщики ФК «Краснодар»
Победителя определяли исходя из официальной статистики штрафов КДК за правонарушения со стороны болельщиков и общего количества болельщиков, присутствовавших на играх: сумму штрафов делили на количество зрителей.
По итогам сезона «быки» из-за поведения болельщиков были оштрафованы на 20 тыс. рублей, это лучший результат в лиге. Больше всего за поведение фанатов заплатил «Спартак» — 4 млн 130 тыс. рублей. На играх «Краснодара» побывало более 368 тыс. зрителей.
Конкурс «12-й игрок» проводится среди болельщиков клубов с учетом матчей чемпионата России.Его цель — выявить самых лучших клубных болельщиков лиги.
Напомним, «Краснодар» в минувшем сезоне взял бронзу чемпионата России и впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.