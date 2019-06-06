Глава Автодора: Строительство развязки возле Тлюстенхабля идет с опережением графика

Глава Автодора провел переговоры с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и сообщил, что строительство транспортной развязки в районе поселка Тлюстенхабль на 1342-м км трассы М4 «Дон» идет с опережением графика. Проект планируют полностью завершить в декабре 2019 года.

Петушенко и Кумпилов обсудили проекты перспективного развития трассы М4 «Дон», реализуемые Автодором на территории Адыгеи, а также вопросы строительства транспортных подходов в южном направлении, с учетом которых необходимо планировать развитие транспортной инфраструктуры региона — это строительство развязок возле аула Тугургой и поселка Тлюстенхабль.