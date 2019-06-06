Глава Автодора: Строительство развязки возле Тлюстенхабля идет с опережением графика
Руководитель госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко 6 июня рассказал о ходе строительства развязки в Адыгее
Глава Автодора провел переговоры с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и сообщил, что строительство транспортной развязки в районе поселка Тлюстенхабль на 1342-м км трассы М4 «Дон» идет с опережением графика. Проект планируют полностью завершить в декабре 2019 года.
Петушенко и Кумпилов обсудили проекты перспективного развития трассы М4 «Дон», реализуемые Автодором на территории Адыгеи, а также вопросы строительства транспортных подходов в южном направлении, с учетом которых необходимо планировать развитие транспортной инфраструктуры региона — это строительство развязок возле аула Тугургой и поселка Тлюстенхабль.
Вячеслав Петушенко отметил, что эти работы ведутся в целях дальнейшего развития транспортной доступности в южном направлении. Новая развязка позволит обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по восточному обходу Краснодара в районе Тлюстенхабля, отметили в пресс-службе Автодора.
Как сообщали Юга.ру, строительство развязки в районе Тлюстенхабля началось осенью 2018 года. В феврале 2019 года глава Адыгеи сказал, что ее строительство планируется завершить в 2020 году.
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