Сочинский курорт «Горки Город» открыл летний сезон

Летний сезон на всесезонном курорте «Горки Город» в Красной Поляне стартовал 1 июня и продлится до конца осени

Вместе с сезоном открылись все канатные дороги от Нижнего города на высоте 540 метров до самой высокой точки курорта — вершины Черная Пирамида на высоте 2375 метров над уровнем моря.

Самым популярным предложением лета стала программа «Зарядись энергией гор», разработанная курортом для отдыха всей семьей в горах. Она включает проживание в отеле, бесплатный трансфер на пляж курорта на Черном море, пользование аэрарием на пляже и десять бесплатных развлечений , в числе которых посещение водопада Поликаря высотой 70 метров, колеса обозрения, детских игровых и спортивных центров, хаски-центра и другие активности. В дополнение к бесплатным услугам гости смогут получить бонусы и скидки на развлечения для взрослых и детей на территории курорта «Горки Город».

Среди главных развлечений курорта: самый длинный и высотный зиплайн России Gorky Fly, посещение живописного водопада Поликаря, крупнейший в России парк с трассами для даунхилла «Горки Байк Парк», веревочный парк приключений для взрослых и детей и другие активности.

Этим летом в горах откроется обновленный палаточный лагерь с кинотеатром и обсерваторией, впервые запустят летний тюбинг [катание на надувной ватрушке — Юга.ру] и возобновят конные маршруты в реликтовом лесу.

«Гостей курорта ждет насыщенное фестивальное лето со множеством музыкальных и спортивных событий. Откроет сезон фестиваль бега Energy Race, в программе которого зрелищный забег с красками холли и трейлраннинг по горным склонам и экомаршруту "Реликтовый лес". Также все желающие смогут попасть на самые яркие концерты популярных звезд на Summer Music Fest и на открытые мастер-классы на Summer Dance Week, посетить фестиваль в честь 50-летия "Союзмультфильма", зарядиться драйвом на мотофестивале King of the Hill и поучаствовать в соревнованиях по маунтинбайку на трассе Горки Байк Парка», — рассказали в пресс-службе «Горки Город».

Посмотреть полную афишу мероприятий курорта, забронировать спецпредложение «Зарядись энергией гор» и зарегистрироваться на беговой фестиваль Energy Race можно на официальном сайте всесезонного горного курорта «Горки Город» gorkygorod.ru.