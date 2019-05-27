Сочинский курорт «Горки Город» претендует на проведение Чемпионата России по сноуборду — 2020
Представители Федерации сноуборда России (ФСР) в мае посетили с инспекцией всесезонный курорт «Горки Город» в Сочи
Целью посещения и осмотра уникальных климатических зон Цирк-2 и Цирк-3 стала организация на базе «Горки Город» тренировочного процесса для сборных команд ФСР в подготовительный период весной-летом, а также проведение в мае следующего года Чемпионата России по сноуборду, сообщили в пресс-службе курорта.
«Инфраструктура и технические параметры горнолыжных склонов позволяют курорту рассчитывать на проведение весной 2020 года соревнований уровня финала Чемпионата России по сноуборду в акробатических и параллельных дисциплинах», — отметил президент ФСР Денис Тихомиров.
Он обратил внимание, что качественный сервис, инфраструктура, логистика, а также уникальная для России продолжительность горнолыжного сезона на курорте в совокупности дают возможность тренироваться спортсменам сборной РФ на объектах «Горки Город» в мае-июне.
В рамках встречи с руководством курорта представители Федерации посетили сноупарк, построенный на высоте выше 2 тыс. метров над уровнем моря в зоне Цирк-2, который также получил положительные оценки технических специалистов ФСР. Генеральный директор «Горки Город» Андрей Круковский подтвердил готовность и намерение поддерживать развитие сноуборда в России.
Как сообщали Юга.ру, на горнолыжных трассах курорта «Горки Город» до 12 мая тренировались паралимпийцы сборной России по горнолыжному спорту в рамках подготовки к Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине.
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