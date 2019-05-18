Сочинский курорт «Горки Город» подарит 10 летних развлечений своим гостям
Сочинский всесезонный курорт «Горки Город» представил новое летнее пакетное предложение «Зарядись энергией гор»
Оно включает в себя проживание в отеле курорта и 10 бесплатных активностей. В дополнение гости смогут получить бонусы и скидки на развлечения для всей семьи на территории курорта.
Для гостей отелей курорта «Горки Город» будет работать ежедневный бесплатный трансфер на пляж курорта на Черном море в Имеретинской низменности.
В предложение «Зарядись энергией гор» входят следующие популярные активности летнего сезона:
- посещение водопада Поликаря высотой 70 метров;
- катание на колесе обозрения «Колесо Времени» в «Сочи Парке»;
- посещение детского центра «Страна Медведия»;
- посещение веревочного парка на высоте 1460 метров;
- посещение хаски-центра;
- посещение детского парка развлечений Tirol Club;
- прокат велосипедов, роликов, самокатов и скейтбордов;
- тест-драйв квадроциклов;
- видеосъемка в «Горки Байк Парке».
Все эти развлечения собраны в купонную книжку, которую гости получают на ресепшн отелей курорта.
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Кроме того, гости «Горки Города» смогут получить скидки до 50% на другие сервисы курорта. Например, на подъем на самую высокую точку курорта — пик Черная Пирамида на высоте 2375 метров предоставляется скидка 50%, на прогулочный билет «День в горах», включающий все канатные дороги и веревочный парк, — скидка 20%.
Среди дополнительных летних активностей — новинка 2019 года — самый высотный и длинный мегазиплайн России, рассказали 17 мая в пресс-службе «Горки Города».
Предусмотрены скидки на посещение аквапарка, боулинг-центра, кинотеатра, детского центра развлечений «Хали-Гали», творческих мастер-классов и квестов, обучение на роликах и маунтинбайках, туры на квадроциклах.
Предложение «Зарядись энергией гор» уже в продаже на официальном сайте «Горки Города», оно будет действовать в период проживания с 1 июня по 31 октября в пятизвездочных отелях курорта Marriott, Rixos, Novotel и четырехзвездочных отелях Courtyard by Marriott и «Горки Панорама».
Как сообщали Юга.ру, в середине июня на курорте «Горки Город» пройдет фестиваль бега Energy Race.
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