Сочинский курорт «Горки Город» подарит 10 летних развлечений своим гостям

Оно включает в себя проживание в отеле курорта и 10 бесплатных активностей. В дополнение гости смогут получить бонусы и скидки на развлечения для всей семьи на территории курорта.

Для гостей отелей курорта «Горки Город» будет работать ежедневный бесплатный трансфер на пляж курорта на Черном море в Имеретинской низменности.

В предложение «Зарядись энергией гор» входят следующие популярные активности летнего сезона:

посещение водопада Поликаря высотой 70 метров;

катание на колесе обозрения «Колесо Времени» в «Сочи Парке»;

посещение детского центра «Страна Медведия»;

посещение веревочного парка на высоте 1460 метров;

посещение хаски-центра;

посещение детского парка развлечений Tirol Club;

прокат велосипедов, роликов, самокатов и скейтбордов;

тест-драйв квадроциклов;

видеосъемка в «Горки Байк Парке».

Все эти развлечения собраны в купонную книжку, которую гости получают на ресепшн отелей курорта.