Фестиваль бега Energy Race пройдет на сочинском курорте «Горки Город»

В программе двухдневного фестиваля запланированы детские забеги на 300 и 600 метров, забеги для взрослых и детей от 12 лет на 3 км и от 16 лет на 9 км.

Забеги для детей пройдут 15 мая по набережной вдоль реки Мзымты на высоте 540 метров: для ребят от 4 до 8 лет старт в 18:00, для спортсменов от 8 до 12 лет — в 18:15.

«На этой же высоте 15 июня в 19:00 состоится и красочный забег на дистанции 3 км. Участники станут героями самой зрелищной дистанции в Сочи — разноцветного салюта из красок на финише, а также смогут сделать яркие фотографии после забега на закате», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».