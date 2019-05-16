Фестиваль бега Energy Race пройдет на сочинском курорте «Горки Город»
В Красной Поляне на всесезонном горном курорте «Горки Город» 15 и 16 июня состоится фестиваль бега Energy Race
В программе двухдневного фестиваля запланированы детские забеги на 300 и 600 метров, забеги для взрослых и детей от 12 лет на 3 км и от 16 лет на 9 км.
Забеги для детей пройдут 15 мая по набережной вдоль реки Мзымты на высоте 540 метров: для ребят от 4 до 8 лет старт в 18:00, для спортсменов от 8 до 12 лет — в 18:15.
«На этой же высоте 15 июня в 19:00 состоится и красочный забег на дистанции 3 км. Участники станут героями самой зрелищной дистанции в Сочи — разноцветного салюта из красок на финише, а также смогут сделать яркие фотографии после забега на закате», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».
Второй день фестиваля бега будет посвящен профессиональной спортивной дисциплине трейлраннинг с дистанцией 9 км и общим набором высоты около 1000 метров. Гонка с элементами кросса и горного бега стартует 16 мая в 9:00, маршрут пройдет по сложному природному рельефу с подъемом с высоты от 960 метров до 1630 метров.
Чтобы принять участие в забегах, нужно зарегистрироваться на сайте «Горки Город». К забегам допускаются только спортсмены с медицинской справкой.
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Помимо фестиваля бега Energy Race, курорт «Горки Город» предлагает гостям принять участие в музыкально-игровом фестивале Sochi Summer Fest, который запланирован на 12-16 июня, а также провести спортивный уикенд в горах.
«Буковые леса и альпийские луга, полеты на зиплайне и параплане, прогулки на лошадях и катание на квадроциклах, трекинг к водопадам и в долину рододендронов: каждый гость "Горки Город" найдет на курорте свое собственное идеальное лето в горах. Развитая инфраструктура курорта на фоне живописных пейзажей, линейка сетевых брендовых отелей и многообразие развлечений каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира», — заключили в пресс-службе курорта.
Как сообщали Юга.ру, 1 мая на курорте «Горки Город» открыли самый длинный и высотный мегазиплайн в России — Gorky Fly. Он находится на высоте 2300 метров.
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