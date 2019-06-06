На Кубани и в Адыгее долг абонентов к «ТНС энерго Кубань» составил почти 6 млрд рублей

Потребители Краснодарского края и Адыгеи задолжали ПАО «ТНС энерго Кубань» почти 6 млрд рублей за электроэнергию

Задолженность потребителей перед поставщиком электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» на 5 июня составил более 5,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Наиболее проблемными категориями потребителей, регулярно нарушающими сроки оплаты, стали предприятия жилищно-коммунального хозяйства — их долг составляет 1,6 млрд рублей. Еще 1,1 млрд рублей задолжали жители Кубани и Адыгеи. Долг управляющих компаний составил 544,6 млн рублей, бюджетных организаций — 333,6 млн рублей, предприятий промышленности — 166,2 млн рублей. Наибольшая задолженность перед «ТНС энерго Кубань» скопилась у следующих организаций и предприятий: ООО «Завод строительных материалов и конструкций» (Темрюкский район) — 9,8 млн рублей;

ООО «Завод строительных материалов» (Сочи) — 2,4 млн рублей;

ООО «Старомышастовский ЗСМ» (Динской район) — 2,1 млн рублей;

ООО «Старомышастовский ЗСМ» (Северский район) — 27,2 млн рублей;

ООО «Энергосервис» (Тихорецкий район) — 19,3 млн рублей;

ООО «Тепловые сети» (Северский район) — 21,0 млн рублей;

ООО «УК "РЭП №3"» (Сочи) — 12,4 млн рублей;

ООО «УК "РЭО-10"» (Сочи) — 11,0 млн рублей;

ООО «Возрождение +» (Сочи) — 10,8 млн рублей;

ФКУ «Исправительная колония №6 УФСИН по Краснодарскому краю» (Усть-Лабинский район) — 6,2 млн рублей;

ФКУ «ЛИУ-8 УФСИН по Краснодарскому краю» (Усть-Лабинский район) — 4,3 млн рублей;

ФКУ «ЖКО УФСИН России по Республике Адыгея» (Кошехабльский район) — 3,4 млн рублей.