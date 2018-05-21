На сайте «ТНС энерго Кубань» появился «Личный кабинет» для клиентов-юрлиц
Гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Адыгее ПАО «ТНС энерго Кубань» открыл на официальном сайте «Личный кабинет» для клиентов — юридических лиц
Теперь клиенты энергосбытовой компании могут передавать показания приборов учета, получать акты сверки и информацию о начислениях, платежах и задолженности, отслеживать формирование расчетов. Это позволит сократить временные затраты клиентов и сделает взаимодействие с компанией более удобным.
«Чтобы зарегистрироваться в «Личном кабинете», необходимо обратиться в территориальный центр обслуживания и получить пароль и логин у специалистов», — сообщили в пресс-службе компании.
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