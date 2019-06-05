В Сочи спасли пьяного туриста из Воронежа, который тонул в море
В Сочи в ночь на 5 июня спасли тонущего 57-летнего туриста из Воронежа
В 22:55 спасателям сообщили, что в Адлере на пляже «Маяк» мужчина ушел купаться в море и долго не выходит на берег.
Сотрудники МЧС России доплыли до тонущего и надели на него спасательный жилет, после чего помогли выплыть на берег, где его ждала жена. Выяснилось, что пострадавший — 57-летний приезжий из Воронежа.
От мужчины сильно пахло алкоголем, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года в Геленджике двух мужчин унесло в море на 20 км. Они дрейфовали на матрасе 18 часов. В итоге их спасли с помощью вертолета.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.