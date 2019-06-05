В Сочи спасли пьяного туриста из Воронежа, который тонул в море

В Сочи в ночь на 5 июня спасли тонущего 57-летнего туриста из Воронежа

В 22:55 спасателям сообщили, что в Адлере на пляже «Маяк» мужчина ушел купаться в море и долго не выходит на берег.

Сотрудники МЧС России доплыли до тонущего и надели на него спасательный жилет, после чего помогли выплыть на берег, где его ждала жена. Выяснилось, что пострадавший — 57-летний приезжий из Воронежа.

От мужчины сильно пахло алкоголем, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года в Геленджике двух мужчин унесло в море на 20 км. Они дрейфовали на матрасе 18 часов. В итоге их спасли с помощью вертолета.