В Сочи казаки спасли туриста из Мордовии, который тонул в море

В Сочи 7 января сотрудники дружины выходного дня Центрального районного казачьего общества спасли мужчину, который тонул в море

Отдыхающие сообщили казакам, что в воде находится человек и зовет на помощь.

В это время был шторм, но несмотря на это дружинники бросились в воду и вытащили утопающего на берег, рассказали в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Пострадавшим оказался 49-летний турист из Мордовии. До приезда скорой помощи и полиции дружинники оказали ему помощь.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года в Сочи росгвардейцы спасли тонущих женщину и ее внучку.