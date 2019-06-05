В Краснодаре мужчина отправил в суд конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи». Ему грозит арест
В Краснодаре назначили проверку после того, как мужчина прислал в суд ходатайство в конверте с изображением картины «Суд Камбиса»
Несколько недель назад кредитор Станислав Голубев отправил в суд ходатайство по делу о банкротстве компании-застройщика ООО «Сочи-Абсолют» в конверте с изображением картины голландского художника Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи».
Судья Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) Андрей Гарбовский назначил на 5 июня специальное заседание, на котором он собирался опросить Голубева. В определении АСКК говорится, что действия кредитора требуют пояснений «в целях исключения неуважительного отношения к суду, а также для рассмотрения вопроса о возможном наложении судебного штрафа». Кроме того, материалы процесса могут направить в органы предварительного расследования для принятия решения о привлечении мужчины к ответственности по ст. 297 УК РФ (Неуважение к суду) предусматривающей до четырех месяцев ареста.
Компания «Сочи-Абсолют» вела строительство многоквартирного дома в центре Сочи, который должны были сдать в 2015 году, но до сих пор готовность объекта не превысила 35%. В 2017-м Станислава Голубева признали кредитором «Сочи-Абсолюта». В ноябре 2018-го компанию признали несостоятельной, а сумма требований к банкроту составила около 950 млн рублей.
В процессе банкротства компании Голубев собирался аннулировать права на недостроенный объект одной из покупательниц, которая заключила с застройщиком договор инвестирования, а не долевого участия. Соответствующее заявление было подано в АСКК, однако суд отклонил требования кредитора, сославшись на истечение срока давности, написал «Коммерсантъ».
Как сообщали Юга.ру, в мае Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover обратились с жалобой на судей Краснодарского края в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. Они заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. После этого квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края начали служебную проверку.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.