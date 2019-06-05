В Краснодаре назначили проверку после того, как мужчина прислал в суд ходатайство в конверте с изображением картины «Суд Камбиса»

Несколько недель назад кредитор Станислав Голубев отправил в суд ходатайство по делу о банкротстве компании-застройщика ООО «Сочи-Абсолют» в конверте с изображением картины голландского художника Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи».

Судья Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) Андрей Гарбовский назначил на 5 июня специальное заседание, на котором он собирался опросить Голубева. В определении АСКК говорится, что действия кредитора требуют пояснений «в целях исключения неуважительного отношения к суду, а также для рассмотрения вопроса о возможном наложении судебного штрафа». Кроме того, материалы процесса могут направить в органы предварительного расследования для принятия решения о привлечении мужчины к ответственности по ст. 297 УК РФ (Неуважение к суду) предусматривающей до четырех месяцев ареста.