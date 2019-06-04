На Кубани определят еще 30 полигонов для размещения ТБО
Власти Краснодарского края рассчитывают создать в регионе 44 лицензированных полигона для вывоза отходов
Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя заседание по вопросам обращения с ТКО, которое 4 июня прошло в Ростове под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки.
Глава региона подчеркнул, что важнейшая задача для региона — не допустить повышения тарифа для населения.
«Сейчас 80% тарифа составляют транспортные расходы мусороуборочных компаний. Отходы можно вывозить только на лицензированные полигоны, их в регионе 14. Чем дальше везти мусор, тем выше будет тариф. В настоящее время край формирует заявку в Минприроды России для определения еще 30 мест размещения отходов. Таким образом, Кубань планирует удержать резкий рост тарифов», — цитирует Кондратьева его пресс-служба.
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Юрий Чайка на совещании назвал главными проблемами сферы обращения с ТКО неравномерно установленные тарифы за вывоз мусора, большое количество несанкционированных свалок и нехватку полигонов. Он привел данные, согласно которым регионы четырех федеральных округов (Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского) из 766 млн тонн накопленных отходов за 2018 год переработали около четверти. Таким образом, на каждого жителя этих регионов в среднем приходится около 500 кг накопленных твердых коммунальных отходов ежегодно.
Генпрокурор поручил ужесточить контроль действий местных властей при утилизации ТКО и ликвидации свалок.
С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с ТБО, работать с ними будут региональные операторы, задача которых — транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов утверждаются отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.
Как писали Юга.ру, в марте на совещании по вопросам реформирования сферы обращения с ТБО на Кубани министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко сообщил, что ведомство ведет работу, чтобы внести в список лицензированных 23 полигона помимо 14 существующих (до этого в крае было около 200 свалок). Реестр объектов, которые могут претендовать на включение в перечень, формируется из предложений муниципалитетов. Всего тогда отмечалось, что по краю планируется задействовать 37 полигонов.
На том же совещании обсудили разработку программы в области обращения с отходами, которая поможет привлечь субсидии из федерального центра для рекультивацию свалок.
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