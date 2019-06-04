На Кубани определят еще 30 полигонов для размещения ТБО

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя заседание по вопросам обращения с ТКО, которое 4 июня прошло в Ростове под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Глава региона подчеркнул, что важнейшая задача для региона — не допустить повышения тарифа для населения.

«Сейчас 80% тарифа составляют транспортные расходы мусороуборочных компаний. Отходы можно вывозить только на лицензированные полигоны, их в регионе 14. Чем дальше везти мусор, тем выше будет тариф. В настоящее время край формирует заявку в Минприроды России для определения еще 30 мест размещения отходов. Таким образом, Кубань планирует удержать резкий рост тарифов», — цитирует Кондратьева его пресс-служба.