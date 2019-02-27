В краснодарском «Сафари-парке» после жалоб посетителей льва пересадили в новый вольер

Краснодарский край

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Прокуратура 27 февраля сообщила, что в «Сафари-парке» льва пересадили в новый вольер после жалоб посетителей

Как сообщали Юга.ру, на сайте change.org появилась петиция, призывающая закрыть «Сафари-парк». Автор петиции пожаловался на условия содержания животных и плохой запах из клеток.

Прокуратура Краснодарского края 21 февраля начала проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства деятельности зоопарка.

Утром 27 февраля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали, что льва переселили в нормальный вольер. Результаты проверки появятся к концу недели.

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Недавно была история о плохих условиях жизни льва в «Сафари-Парке». В маленькой, узкой и грязной клетке он жалобно рычал. Другие животные жили не лучше, ходили по своим же фекалиям, которые не убирались из загонов. Говорят, кормили их отходами. ⠀ Активисты начали жаловаться в СМИ, прокуратуру, Роспотребнадзор, администрацию края. Даже создали петицию, где требовали животным нормальную жизнь. ⠀ И вот появилось видео, где тот же лев осматривает новый вольер. Удивительно большой в сравнении с тем, что был раньше. Что ж, хотя бы у льва жизнь стала лучше. ⠀ И всё равно это одиночная тюрьма для рождённого жить на свободе с прайдом-семьёй. ⠀ Видео @krasnodartv ⠀ #typicalkrd #краснодар #краснодарскийкрай #сафарипарк #зоопарк #петиция #лев #жестокоеобращениесживотными

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Животные Зоопарки Краснодар Прокуратура
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