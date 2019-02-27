В краснодарском «Сафари-парке» после жалоб посетителей льва пересадили в новый вольер

Прокуратура 27 февраля сообщила, что в «Сафари-парке» льва пересадили в новый вольер после жалоб посетителей

Как сообщали Юга.ру, на сайте change.org появилась петиция, призывающая закрыть «Сафари-парк». Автор петиции пожаловался на условия содержания животных и плохой запах из клеток.

Прокуратура Краснодарского края 21 февраля начала проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства деятельности зоопарка.

Утром 27 февраля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали, что льва переселили в нормальный вольер. Результаты проверки появятся к концу недели.