В Сочи спасатели достали из реки мужчину

В сочинском поселке Дагомыс 18 февраля спасатели помогли мужчине, который упал в реку

Около 4:30 в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение, что мужчина упал в реку Дагомыс и не смог самостоятельно выбраться на берег.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему и на носилках доставили его на берег, где передали врачам скорой помощи.

Мужчина получил сильное переохлаждение, видимых травм у него не нашли, свои личные данные пострадавший предоставить не смог, сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.