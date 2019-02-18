В Сочи спасатели достали из реки мужчину
В сочинском поселке Дагомыс 18 февраля спасатели помогли мужчине, который упал в реку
Около 4:30 в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение, что мужчина упал в реку Дагомыс и не смог самостоятельно выбраться на берег.
Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему и на носилках доставили его на берег, где передали врачам скорой помощи.
Мужчина получил сильное переохлаждение, видимых травм у него не нашли, свои личные данные пострадавший предоставить не смог, сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Как сообщали Юга.ру, в конце января спасатели помогли 22-летнему жителю Сочи, который искал в лесу свой квадрокоптер и упал в реку.
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