Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в июне

Краснодарский край, Вся Россия

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Роструд в начале июня напомнил о сокращенной рабочей неделе из-за празднования Дня России

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Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что среда, 12 июня, в России будет выходным днем из-за празднования Дня России, а 11 июня рабочий день сократят на час, пишет RT.

После этого праздничные выходные будут только в ноябре — в честь Дня народного единства.

В октябре 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование среди жителей страны, которое определило самые популярные праздники. По данным опроса, День России отмечают более 50% россиян.

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