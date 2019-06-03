Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в июне

Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что среда, 12 июня, в России будет выходным днем из-за празднования Дня России, а 11 июня рабочий день сократят на час, пишет RT.

После этого праздничные выходные будут только в ноябре — в честь Дня народного единства.