Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в июне
Роструд в начале июня напомнил о сокращенной рабочей неделе из-за празднования Дня России
Читайте также:
Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что среда, 12 июня, в России будет выходным днем из-за празднования Дня России, а 11 июня рабочий день сократят на час, пишет RT.
После этого праздничные выходные будут только в ноябре — в честь Дня народного единства.
В октябре 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование среди жителей страны, которое определило самые популярные праздники. По данным опроса, День России отмечают более 50% россиян.
Жители города о жизни в центре
Их нужно посмотреть всем детям
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.