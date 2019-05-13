Роструд: следующие длинные выходные в России будут только осенью

Роструд 13 мая напомнил, когда у жителей России будут следующие длинные выходные

В пресс-службе ведомства рассказали, что в ноябре по случаю Дня народного единства будут выходные со 2 по 4 ноября. До этого длинных каникул не запланировано, сообщает РИА «Новости».

В честь празднования Дня России будет только один выходной — 12 июня, сообщает RT.