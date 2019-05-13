Роструд: следующие длинные выходные в России будут только осенью
Роструд 13 мая напомнил, когда у жителей России будут следующие длинные выходные
В пресс-службе ведомства рассказали, что в ноябре по случаю Дня народного единства будут выходные со 2 по 4 ноября. До этого длинных каникул не запланировано, сообщает РИА «Новости».
В честь празднования Дня России будет только один выходной — 12 июня, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, в июне 2018 года Роструд напомнил работодателям условия, которые необходимы для работы в жаркую погоду. Нужно обеспечить в рабочей зоне температурный режим, предусмотреть места для отдыха и дать сотрудникам возможность делать перерывы. В рабочих помещениях всегда должна быть чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.
Если температура отклонилась от нормы, рабочий день нужно сократить.
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