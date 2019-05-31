В Анапе разыскивают подростка из Читы

В Анапе 30 мая пропал подросток, который приехал на курорт на поезде

Отец парня сообщил в полицию о пропаже Даниила Седельникова 30 мая по телефону. Он рассказал, что его 17-летний сын приехал на железнодорожную станцию курорта поездом Москва — Анапа.

Молодой человек худощавого телосложения, рост примерно 180-185 см. У него темно-русые волосы и серые глаза. Подросток постоянно проживает в Чите Забайкальского края.

Транспортная полиция Анапы просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Седельникова Даниила, сообщить в дежурную часть по телефону +7 (861) 333-37-14, сообщили в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.