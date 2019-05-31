В Анапе разыскивают подростка из Читы
В Анапе 30 мая пропал подросток, который приехал на курорт на поезде
Отец парня сообщил в полицию о пропаже Даниила Седельникова 30 мая по телефону. Он рассказал, что его 17-летний сын приехал на железнодорожную станцию курорта поездом Москва — Анапа.
Молодой человек худощавого телосложения, рост примерно 180-185 см. У него темно-русые волосы и серые глаза. Подросток постоянно проживает в Чите Забайкальского края.
Транспортная полиция Анапы просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Седельникова Даниила, сообщить в дежурную часть по телефону +7 (861) 333-37-14, сообщили в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.
Как писали Юга.ру, утром 24 мая в Адыгее пропала 16-летняя Дарья Шопина. Она вышла из лицея № 34 и не вернулась домой. 27 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения девушки.
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