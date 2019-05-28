Для всех постящихся мусульман Адыгеи устроят массовое разговение
В Майкопе 30 мая состоится массовый республиканский ифтар — вечернее разговение в священный месяц Рамадан
Для участников ифтара перед соборной мечетью в Майкопе накроют столы более чем на тысячу мест. Меню будет включать горячие блюда, плов, салаты, финики, фрукты и напитки.
Ифтар организуют от имени главы Адыгеи для постящихся правоверных мусульман. Их пригласят к столу в 20:00 после вечернего намаза, сообщил порталу Юга.ру муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.
На республиканский ифтар прибудут местные жители, а также приедут имамы, эфенди вместе с прихожанами из районов Адыгеи и Кубани.
Кроме того, возле мечети установили большой шатер для коллективных разговений. Ежедневно его посещают около 400 человек.
Ифтар — разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Обычно он начинается сразу после захода солнца. Его нежелательно откладывать на более позднее время. Разговляться начинают финиками или водой.
Как сообщали Юга.ру, священный месяц Рамадана в этом году начался 6 мая. Он завершится примерно 4 июня праздником Ураза-байрам.
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