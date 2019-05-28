Для всех постящихся мусульман Адыгеи устроят массовое разговение

Для участников ифтара перед соборной мечетью в Майкопе накроют столы более чем на тысячу мест. Меню будет включать горячие блюда, плов, салаты, финики, фрукты и напитки.

Ифтар организуют от имени главы Адыгеи для постящихся правоверных мусульман. Их пригласят к столу в 20:00 после вечернего намаза, сообщил порталу Юга.ру муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.

На республиканский ифтар прибудут местные жители, а также приедут имамы, эфенди вместе с прихожанами из районов Адыгеи и Кубани.

Кроме того, возле мечети установили большой шатер для коллективных разговений. Ежедневно его посещают около 400 человек.

Ифтар — разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Обычно он начинается сразу после захода солнца. Его нежелательно откладывать на более позднее время. Разговляться начинают финиками или водой.