Первый тотальный диктант на адыгейском языке написали более 200 человек
В Адыгее 12 марта впервые прошел тотальный диктант на адыгейском языке, который написали более 200 человек
Участниками акции «Адыгэ диктант» стали представители разных профессий и поколений: студенты, преподаватели, общественные деятели, журналисты, чиновники и предприниматели, рассказали порталу Юга.ру организаторы акции.
Инициатором акции выступил факультет адыгейской филологии и культуры Адыгейского госуниверситета (АГУ). Ее приурочили ко Дню адыгейского языка и письменности, который отмечают 14 марта.
«Акция "Адыгэ диктант" вызвала большой резонанс в обществе. Желающих проверить свои знания письменного адыгейского языка оказалось больше ожидаемого числа участников. Поэтому были задействованы все залы Научной библиотеку АГУ, где проводилась акция. Диктант писали и в аудиториях Адыгейского госуниверситета», — сообщили организаторы.
Участник акции Тагир Кумпилов рассказал порталу Юга.ру, что текст диктанта состоял из высказываний и отрывков произведений ученых, писателей Адыгеи, в частности, Зайнаб Керашевой, Исхака Машбаша и книги «Адыгэ хабз», авторами которой являются Мира и Рая Унароковы.
Дикторами выступили доценты кафедры адыгейской филологии. Проверять работы будут преподаватели этого факультета.
Участники диктанта смогут узнать свои результаты на сайте АГУ, введя специальный шифр.
Как сообщали Юга.ру, всемирная акция «Тотальный диктант» в 2019 году состоится 13 апреля более чем в тысяче городов, в том числе в Майкопе. Автором текста выступит Павел Басинский.
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