Первый тотальный диктант на адыгейском языке написали более 200 человек

В Адыгее 12 марта впервые прошел тотальный диктант на адыгейском языке, который написали более 200 человек

Инициатором акции выступил факультет адыгейской филологии и культуры Адыгейского госуниверситета (АГУ). Ее приурочили ко Дню адыгейского языка и письменности, который отмечают 14 марта.

«Акция "Адыгэ диктант" вызвала большой резонанс в обществе. Желающих проверить свои знания письменного адыгейского языка оказалось больше ожидаемого числа участников. Поэтому были задействованы все залы Научной библиотеку АГУ, где проводилась акция. Диктант писали и в аудиториях Адыгейского госуниверситета», — сообщили организаторы.

Участник акции Тагир Кумпилов рассказал порталу Юга.ру, что текст диктанта состоял из высказываний и отрывков произведений ученых, писателей Адыгеи, в частности, Зайнаб Керашевой, Исхака Машбаша и книги «Адыгэ хабз», авторами которой являются Мира и Рая Унароковы.