Мультфильм «Фиксики» перевели на адыгейский язык

В Адыгее в марте завершили работу над переводом на адыгейский язык мультсериала «Фиксики» студии «Союзмультфильм»

При согласовании с правообладателями перевели все 52 серии, 2 из них готовы к выпуску.

Об этом 13 марта сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов при обсуждении плана работы нового Проектного офиса по сохранению и изучению адыгейского языка. Его представил директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ) Адам Тлеуж. Он добавил, что презентация первых серий мультфильма состоится 14 марта и будет посвящена Дню адыгейского языка и письменности. Первыми «Фиксики» на адыгейском языке увидят воспитанники детских садов республики. Планируется, что в последующем каждые два месяца будут выпускаться очередные серии. Их покажут на местном телевидении, опубликуют в интернете и запишут диски на продажу.

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По заказу министерства культуры республики переводом занимались сотрудники АРИГИ и Адыгейского госуниверситета, рассказал порталу Юга.ру Адам Тлеуж. «Они старались точно подобрать соответствующее слово в адыгейском языке, учитывая разницу в длине произношения формулировок на русском и адыгейском языках. Озвучивали героев актеры Национального театра Адыгеи», — отметил Тлеуж. Кроме мультфильмов, для эффективного обучения детей адыгейскому языку к выпуску готовится серия аудиосказок из адыгского фольклора и нартского эпоса. Всего записано 14 сказок, они также будут в сводном доступе в интернете. Планируется выпустить первый тираж дисков со сказками — около 500 экземпляров. В планах Проектного офиса — создать серию короткометражных фильмов с юмористическими сюжетами из жизни и быта адыгов. Адам Тлеуж уточнил, что основа для этого есть: уже готовы к изданию три тома адыгского фольклора.