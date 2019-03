Мультфильм «Фиксики» перевели на адыгейский язык

View this post on Instagram

ТIуагъэр тэгъэцэкIэжьы. Тисабыйхэм яныдэлъфыбзэ нахь куоу зэрагъэшIэным пае мультфильм пчъагъэ адыгабзэкIэ зэтэдзэкIыжьы. Апэрэ пычыгъор шъосэгъэлъэгъу! Бэ темышIэу шъуисабыйхэр къыкIэлъыкIорэ пычыгъохэми яплъынхэ алъэкIыщтых.