В Адыгее откроют спорткомплекс для тяжелоатлетов

Строительство нового комплекса для проведения тренировок и состязаний по тяжелой атлетике идет с 2018 года. На эти цели из республиканского и муниципального бюджетов направлено почти 7,3 млн рублей.

В новом зале планирует тренироваться прославленный тяжелоатлет республики, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, член сборной России Родион Бочков.

В феврале этого года он завоевал серебро на Кубке мира в Китае. В апреле в Батуми Родион Бочков, выступая в составе сборной России, завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы.