В Адыгее откроют спорткомплекс для тяжелоатлетов
Новый спорткомплекс для занятий тяжелой атлетикой собираются открыть в сентябре в поселке Энем
Строительство нового комплекса для проведения тренировок и состязаний по тяжелой атлетике идет с 2018 года. На эти цели из республиканского и муниципального бюджетов направлено почти 7,3 млн рублей.
В новом зале планирует тренироваться прославленный тяжелоатлет республики, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, член сборной России Родион Бочков.
В феврале этого года он завоевал серебро на Кубке мира в Китае. В апреле в Батуми Родион Бочков, выступая в составе сборной России, завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы.
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Новый спорткомплекс — часть формирующейся в Адыгее дорожной карты по развитию тяжелой атлетики, которая входит в число базовых видов спорта региона.
По информации пресс-службы главы Адыгеи, при составлении дорожной карты планируется строительство специализированного регионального центра, улучшение материальной базы и реконструкции тяжелоатлетических залов.
«В рамках формирования дорожной карты Мурат Кумпилов поручил спорткомитету республики учесть все пожелания спортсменов, а также проработать вопрос включения в федеральную целевую программу ряда проектов на территории республики, в их числе — строительство регионального центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике», — отметили в пресс-службе главы Адыгеи.
В настоящее время в республике есть 5 филиалов спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, их посещает более 400 воспитанников.
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