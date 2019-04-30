Министр спорта РФ назвал Адыгею лидером по развитию массового спорта

Об этом он сказал во время рабочей встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в Москве.

«Мы сегодня подводили промежуточные итоги развития физической культуры и спорта в Адыгее. По отчетам за прошлый год республика стала лидером по массовому спорту, развивается спорт высших достижений. Я удовлетворен, что в регионе большое внимание уделяется развитию спорта, особенно велоспорту, дзюдо и другим видам борьбы», — сказал Колобков.