Министр спорта РФ назвал Адыгею лидером по развитию массового спорта
Министр спорта Павел Колобков 29 апреля назвал Адыгею лидером по развитию массового спорта среди регионов по итогам 2018 года
Об этом он сказал во время рабочей встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в Москве.
«Мы сегодня подводили промежуточные итоги развития физической культуры и спорта в Адыгее. По отчетам за прошлый год республика стала лидером по массовому спорту, развивается спорт высших достижений. Я удовлетворен, что в регионе большое внимание уделяется развитию спорта, особенно велоспорту, дзюдо и другим видам борьбы», — сказал Колобков.
В свою очередь Мурат Кумпилов поблагодарил министра за внимательное отношение к республике, сложившееся плодотворное сотрудничество и пригласил в республику. Планируется, что Павел Колобков в ближайшее время примет участие в открытии нового объекта массового спорта.
Сегодня в республике насчитывается более 900 спортивных сооружений; доля населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом, в 2018 году составила 38% или 172 тыс. человек, в 2019 году планируется достигнуть охвата около 180 тыс. человек, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.
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