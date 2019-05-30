Ряд крупных проектов в Адыгее реализуют при поддержке федерального центра
В 2019 году в Адыгее планируют построить ряд социальных объектов, продолжить развитие транспортной и инженерной инфраструктуры
Об этом сообщил глава Адыгеи 29 мая в ходе встречи с представителями общественных организаций. По словам Мурата Кумпилова, до конца года будет завершена часть проекта по реконструкции трассы у въезда в Майкоп, а также возведение развязки возле аула Тугургой.
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В следующем году планируется ввести в эксплуатацию новую развязку в районе аула Тлюстенхабль, идет реконструкция мостов. Для развития инженерных коммуникаций возводится Майкопский групповой водовод, решаются вопросы строительства очистных сооружений.
Также в республике идет строительство школ, детских садов, спортивных объектов, учреждений здравоохранения, культуры.
«Сегодня мы реализуем ряд больших проектов. Все это делается при помощи федерального центра. Без этой поддержки мы бы не смогли придать динамику решению накопивших задач. И дальнейшее их выполнение становится реальным благодаря национальным проектам. Это и увеличение объема производства, привлеченных инвестиций, и создание новых рабочих мест, и рост продолжительности жизни населения, а также другие показатели», — отметил глава Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира сдадут уже в 2019 году.
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