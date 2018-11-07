В Адыгее на развитие дорожной инфраструктуры направили 2 млрд рублей

На реализацию мероприятий дорожной отрасли в Адыгее в 2018 году из бюджетов всех уровней предусмотрено более 2 млрд рублей

Эти средства направлены на содержание и ремонт более 47 км региональных дорог. Кроме того, продолжится ремонт автодорог местного значения и реализация федеральных проектов по развитию инфраструктуры.

Сейчас в республике ведется реконструкция федеральной дороги на подъезде к Майкопу от автодороги Р-217 «Кавказ», включающей строительство четырех транспортных развязок.

Всего в этом году по распоряжению главы Адыгеи Мурата Кумпилова на ремонт дорог Майкопа из республиканского бюджета направлено 250 млн рублей. На эти средства приводятся в порядок 34 дорожных объекта. По качеству дорог и парковок республиканский центр занял седьмое место среди городов страны. Такие данные представил портал Domofond.ru по итогам собственного опроса.

В Адыгее строится транспортная развязка на трассе М4 Дон в районе аула Тугургой и обход Майкопа. Начато строительство транспортной развязки в районе аула Тлюстенхабль и 17 километров дороги в горной части Адыгеи от плато Лагонаки до поселка Гузерипль.

«Создавая качественные и безопасные дороги, мы формируем необходимые условия для привлечения инвестиций, притока туристов, эффективности бизнеса и социальной сферы, роста промышленности и многого другого, что в конечном счете ведет к повышению уровня жизни людей», — сказал Мурат Кумпилов.

В настоящее время дорожная сеть Адыгеи составляет более 4 тыс. 782 километров автомобильных дорог, из них 248,3 километра федерального значения, 1 тыс. 311 километров республиканского и межмуниципального значения, 3 тыс. 221 километр местного значения. Все населенные пункты Адыгеи соединены дорогами с твердым покрытием, по плотности дорог республика занимает восьмое место в России.