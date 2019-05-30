«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы

Лондонский ФК «Челси» одержал разгромную победу над другим клубом из Лондона «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы

Встреча, прошедшая в Баку 29 мая, завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Маурицио Сарри.

Все мячи были забиты во второй половине встречи. Голы в составе победителей провели Оливье Жиру (49), Педро Родригес (60), Эден Азар (65 — с пенальти, 72). В составе «Арсенала» отличился Алекс Айуоби.

Таким образом, «Челси» стал двукратным победителем турнира. Последний раз команда выигрывала Лигу Европы в 2013 году, передает RT.