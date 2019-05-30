«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы
Лондонский ФК «Челси» одержал разгромную победу над другим клубом из Лондона «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы
Встреча, прошедшая в Баку 29 мая, завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Маурицио Сарри.
Все мячи были забиты во второй половине встречи. Голы в составе победителей провели Оливье Жиру (49), Педро Родригес (60), Эден Азар (65 — с пенальти, 72). В составе «Арсенала» отличился Алекс Айуоби.
Таким образом, «Челси» стал двукратным победителем турнира. Последний раз команда выигрывала Лигу Европы в 2013 году, передает RT.
IT'S OURS! ��— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2019
2018-19 @EuropaLeague WINNERS! #UELfinal pic.twitter.com/usfo3zNtLJ
Напомним, ФК «Краснодар» вылетел из турнира после проигрыша «Валенсии» в 1/8 финала. На послематчевой пресс-конференции тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что многие игроки плакали в раздевалке после матча. Также в сети распространилось видео, как из-за проигрыша «быков» рыдают маленькие болельщики. Полузащитник «горожан» Юрий Газинский вручил героям этого видео абонементы на матчи клуба.
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