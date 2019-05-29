В управлении Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю 29 мая сообщили, что проводят проверку в связи с публикацией владельца сайта «Клерк.ру» Бориса Мальцева об угрозах

Владелец краснодарского сайта для бухгалтеров «Клерк.ру» Борис Мальцев 27 мая заявил , что ему поступают угрозы из-за материалов, критикующих Федеральную налоговую службу. Он сообщил, что получил ряд анонимных требований об удалении с сайта иллюстраций и статей, содержащих критику работы ФНС. По словам Мальцева, сообщения с требованиями сопровождались угрожающими уточнениями, касающимися его лично и членов его семьи.

Портал Юга.ру запросил у пресс-службы УФНС России по Краснодарскому краю комментарий по поводу сложившейся ситуации. Ведомство прислало ответ от представителя краевого УФНС Наталии Солонченко. Она отметила, что ведомство изучает эту информацию.

«Налоговая служба не выдвигала и не могла выдвигать какие-либо требования по удалению материалов. Тем более никому не могла угрожать. Это недопустимо. Управление проводит проверку изложенной информации», — цитирует пресс-служба краевого УФНС Солонченко.

Представитель ведомства заявила, что если информация подтвердится, то в УФНС примут соответствующие меры.

«Прежде всего, надо выяснить, кому выгодно использовать налоговую службу в подобном свете. Управление выстраивает работу со средствами массовой информации открыто и уважительно», — сказала Солонченко.

Вместе с комментарием своего представителя пресс-служба УФНС также прислала комментарий юриста частной фирмы «Золотое правило» Ирины Арендаренко, которая применяет риторический прием «все не так однозначно» и пытается намекнуть на то, что «подобными случаями предприниматели пытаются всколыхнуть общественное внимание и отвлечь его от реальных нарушений со своей стороны». Редакция Юга.ру выражает недоумение по поводу комментария человека, чье мнение сотрудники портала не запрашивали, а также который формально не имеет отношения к пресс-службе УФНС по Краснодарскому краю, и не публикует его целиком.