В амфитеатре парка «Краснодар» покажут финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»

В парке «Краснодар» вечером 29 мая в прямом эфире покажут финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся «Челси» и «Арсенал»

Финал чемпионата пройдет в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В это же время в амфитеатре начнется прямая трансляция, сообщается в инстаграме парка «быков». Вход свобоный.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем и вечером 29 мая в Краснодаре будет ясная погода. Вечерняя температура — 22-29 °С, ночью похолодает до 18 °С.