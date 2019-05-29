В амфитеатре парка «Краснодар» покажут финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»
В парке «Краснодар» вечером 29 мая в прямом эфире покажут финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся «Челси» и «Арсенал»
Финал чемпионата пройдет в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В это же время в амфитеатре начнется прямая трансляция, сообщается в инстаграме парка «быков». Вход свобоный.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем и вечером 29 мая в Краснодаре будет ясная погода. Вечерняя температура — 22-29 °С, ночью похолодает до 18 °С.
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�� Английский финал Лиги Европы завтра в амфитеатре �� ⠀ За «Челси» или за «Арсенал» �� ⠀ Пока «быки» в отпуске, вы можете признаться мне в комментариях �� Я никому не скажу ���� ⠀ ⠀ @officialparkkrasnodar ������ ⠀ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #Футбол #ФутболПодОткрытымНебом #ЛЕ #ЛигаЕвропы #Финал
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Как сообщали Юга.ру, на старте Лиги Европы сезона-2018/19 участвовали три российских клуба — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». «Краснодар» дошел до 1/8 финала, где проиграл испанской «Валенсии». На этой же стадии турнира остановился «Зенит». Красно-белые не смогли выйти из группы.
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