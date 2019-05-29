В амфитеатре парка «Краснодар» покажут финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»

Краснодарский край, В мире

Распечатать

В парке «Краснодар» вечером 29 мая в прямом эфире покажут финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся «Челси» и «Арсенал»

Финал чемпионата пройдет в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В это же время в амфитеатре начнется прямая трансляция, сообщается в инстаграме парка «быков». Вход свобоный.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем и вечером 29 мая в Краснодаре будет ясная погода. Вечерняя температура — 22-29 °С, ночью похолодает до 18 °С.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, на старте Лиги Европы сезона-2018/19 участвовали три российских клуба — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». «Краснодар» дошел до 1/8 финала, где проиграл испанской «Валенсии». На этой же стадии турнира остановился «Зенит». Красно-белые не смогли выйти из группы.

Афиша Краснодара Краснодар парк «Краснодар» УЕФА Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

ФНС прокомментировала заявление Бориса Мальцева о том, что его заставляют убрать с сайта «Клерк.ру» критику работы налоговой службы
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»
Мужчина умер в трамвае в Краснодаре
Из Адыгеи в Краснодар пустят новый автобусный маршрут и изменят один существующий
Глава Адыгеи предложил возродить соревнования за звание лучшей улицы, двора и дома
В адыгейском Энеме у новой школы установят памятник в честь летчика Березового

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале