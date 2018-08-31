«Краснодар» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы

31 августа в Монако состоялась жеребьевка команд в групповом этапе Лиги Европы по футболу

По итогам жеребьевки 48 клубов распределились по четырем корзинам. Всего сформировано 12 групп, в каждой из которых по четыре команды.

На этой стадии турнира выступят три российских клуба — «Краснодар», «Спартак» и «Зенит».

Так, соперниками «быков» стали испанская «Севилья», бельгийский «Стандарт» и турецкий «Акхисар Беледиеспор». Красно-белые сыграют с испанским «Вильяреалом», австрийским «Рапидом» и «Рейнджерс» из Шотландии. «Зенит» встретится с «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией».

Групповой этап стартует 20 сентября. Матчи следующих туров состоятся 4 и 25 октября, 8 и 29 ноября. Заключительный, 6-й тур назначен на 13 декабря.