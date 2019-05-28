«Краснодар» продлил контракты с Газинским, Ари и еще двумя игроками
ФК «Краснодар» объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками клуба
Новые соглашения подписаны с полузащитником Юрием Газинским, нападающим Ари, защитниками Александром Мартыновичем, который является капитаном команды, и Кристианом Рамиресом, сообщает пресс-служба «быков».
«"Краснодар" рад продлить трудовые отношения с футболистами, которые зарекомендовали себя ключевыми игроками команды и надеется, что продолжение сотрудничества поможет клубу в следующем сезоне успешно выступить как на внутренней, так и на европейской арене», — подчеркнули в клубе.
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Газинский играет в «Краснодаре» с лета 2013 года (сыграл в составе «быков» 217 официальных матчей), Мартынович — с лета 2010 года (198 матчей), Рамирес — с января 2017 года (73 матча), Ари — с лета 2013 года (136 официальных матчей).
Напомним, Газинского в мае вызвали в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.
«Краснодар» в минувшем сезоне взял бронзу чемпионата России и впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов.
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