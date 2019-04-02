Газинский подарил абонементы семье мальчика, который расплакался после проигрыша «Краснодара» «Валенсии»

Краснодарский край

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Герой ставшего популярным видео получил абонементы на матчи ФК «Краснодар» от полузащитника «быков» Юрия Газинского

Видео, на котором юный болельщик «горожан» плачет из-за гола испанцев, лишивших «Краснодар» места в 1/4 финала Лиги Европы, распространился в соцсетях.

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Семью юных болельщиков посетил Газинский. Он поблагодарил их за поддержку и подарил сертификаты на абонементы на следующий сезон.

«Наша съемочная группа посетила недавнего героя Instagram. Искренняя поддержка "быков" столкнулась с жестокостью гола последних минут, но игра продолжается и после финального свистка. Юрий Газинский убедился, что у "быков" растет достойная смена, а также вручил подарки преданным болельщикам», — рассказали в пресс-службе «Краснодара».

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Напомним, футболисты «Краснодара» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы упустили победу над испанской «Валенсией» и выбыли из турнира. Встреча, прошедшая 14 марта в Краснодаре, завершилась вничью — 1:1. Усилиями форварда хозяев Магомеда-Шапи Сулейманова «быки» вышли вперед на 85-й минуте, и этот гол позволял клубу пройти в четвертьфинал ЛЕ, но на третьей компенсированной минуте игры нападающий испанцев Гонсалу Гедеш сравнял счет. По итогам трех матчей счет стал 3:2 в пользу испанцев, и в 1/4 финала прошли они.

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Газинский подарил абонементы семье мальчика, который расплакался после проигрыша «Краснодара» «Валенсии»
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