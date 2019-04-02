Газинский подарил абонементы семье мальчика, который расплакался после проигрыша «Краснодара» «Валенсии»
Герой ставшего популярным видео получил абонементы на матчи ФК «Краснодар» от полузащитника «быков» Юрия Газинского
Видео, на котором юный болельщик «горожан» плачет из-за гола испанцев, лишивших «Краснодар» места в 1/4 финала Лиги Европы, распространился в соцсетях.
Семью юных болельщиков посетил Газинский. Он поблагодарил их за поддержку и подарил сертификаты на абонементы на следующий сезон.
«Наша съемочная группа посетила недавнего героя Instagram. Искренняя поддержка "быков" столкнулась с жестокостью гола последних минут, но игра продолжается и после финального свистка. Юрий Газинский убедился, что у "быков" растет достойная смена, а также вручил подарки преданным болельщикам», — рассказали в пресс-службе «Краснодара».
Напомним, футболисты «Краснодара» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы упустили победу над испанской «Валенсией» и выбыли из турнира. Встреча, прошедшая 14 марта в Краснодаре, завершилась вничью — 1:1. Усилиями форварда хозяев Магомеда-Шапи Сулейманова «быки» вышли вперед на 85-й минуте, и этот гол позволял клубу пройти в четвертьфинал ЛЕ, но на третьей компенсированной минуте игры нападающий испанцев Гонсалу Гедеш сравнял счет. По итогам трех матчей счет стал 3:2 в пользу испанцев, и в 1/4 финала прошли они.
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