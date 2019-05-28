Одежду, похожую на предметы из коллекции Тимати и «Армии России», нашли на AliExpress

Тимати 27 мая представил коллекцию одежды совместно с «Армией России», часть товаров уже нашли на AliExpress

Рэп-исполнитель и владелец бренда Black Star Wear Тимати совместно с сетью магазинов «Армия России» 27 мая представил новую коллекцию одежды «Черная звезда». Показ прошел в Национальном центре управления обороной РФ в Москве на Фрунзенской набережной.

В коллекции «Черная звезда» в стиле милитари представлены бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки и панамки, майки и платья, а также детская одежда.

По словам артиста, над коллекцией работали более полугода.

Но на сайте глобальной виртуальной торговой площадки AliExpress можно найти женские шорты, в точности повторяющие шорты из новой коллекции. Самый ранний отзыв о товаре появился еще в декабре 2018 года.