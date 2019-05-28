Тимати устроил модный показ в здании Минобороны и подарил куртку Шойгу

Премьерный показ прошел в Национальном центре управления обороной РФ в Москве на Фрунзенской набережной.

Тимати рассказал, что над коллекцией работали более полугода, пишет RT. Он поблагодарил Министерство обороны за отклик на его предложение создать совместную линию одежды и вручил главе ведомства Сергею Шойгу армейскую куртку бренда Black Star, сообщил ТАСС.

В коллекции «Черная звезда» в стиле милитари представлены бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки и панамки, майки и платья, а также детская одежда.