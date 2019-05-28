Тимати устроил модный показ в здании Минобороны и подарил куртку Шойгу
Рэп-исполнитель и владелец бренда Black Star Wear Тимати совместно с сетью магазинов «Армия России» 27 мая представил новую коллекцию одежды «Черная звезда»
Премьерный показ прошел в Национальном центре управления обороной РФ в Москве на Фрунзенской набережной.
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Тимати рассказал, что над коллекцией работали более полугода, пишет RT. Он поблагодарил Министерство обороны за отклик на его предложение создать совместную линию одежды и вручил главе ведомства Сергею Шойгу армейскую куртку бренда Black Star, сообщил ТАСС.
В коллекции «Черная звезда» в стиле милитари представлены бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки и панамки, майки и платья, а также детская одежда.
Как сообщали Юга.ру, в Чечне в феврале провели рейды против гражданских, одетых в камуфляж, объяснив это тем, что у гостей республики и туристов формируется впечатление, будто в Чечне много полицейских или «какое-то усиление».
Кроме того, власти республики считают, что хаки нужно запретить по всей России, так как между служащими и обычными людьми должно быть четкое разделение, чтобы избежать провокаций и обмана.
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