Новый авиатренажер открыли в торговом центре Москвы
В Москве в ТРЦ «Афимолл-Сити» появился авиасимулятор Airbus A320 Full Flight Simulator от компании Dream Aero
Разработчик авиасимуляторов компания Dream Aero и авиакомпания «Россия» запустили второй тренажер Airbus A320 в торгово-развлекательном центре «Афимолл-Сити» в Москве. В кабине, установленной на подвижной базе, любой желающий может попробовать себя в качестве летчика — пилота гражданского авиалайнера.
На открытие авиасимулятора в «Афимолл-Сити» организаторы подготовили подарки для участников совместной акции авиакомпании «Россия» и Dream Aero #россиятвойполет. Там разыграли один бесплатный полет на тренажере и сувениры с символикой «России».
В день открытия все желающие могли сесть в кресло командира экипажа и совершить полет по любому маршруту. Инструкторы Dream Aero помогали новичкам разобраться в аппаратуре кабины аэробуса.
«Симулятор Dream Aero позволяет окунуться в атмосферу полета и увидеть все глазами пилота. За реалистичные движения кабины отвечает система гидравлики, управляемая компьютером. В окна кабины проецируется изображение неба и ландшафта, дополненное звуковым сопровождением», — рассказали в пресс-службе «России».
Отмечается, что разработчиков тренажера консультировали специалисты авиакомпании.
Подобные тренажеры есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Дубае. В столице Кубани симулятор лайнера Boeing 737 установлен в ТРЦ «СБС Мегамолл» на улице Уральской, 79/1.
Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является одним из крупнейших перевозчиков в стране. В 2018 году компания обслужила 11 млн пассажиров и стала крупнейшим перевозчиком петербургского аэропорта «Пулково». Кроме того, «Россия» является официальным перевозчиком чемпиона страны — футбольного клуба «Зенит».
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