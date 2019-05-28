Новый авиатренажер открыли в торговом центре Москвы

В Москве в ТРЦ «Афимолл-Сити» появился авиасимулятор Airbus A320 Full Flight Simulator от компании Dream Aero

Разработчик авиасимуляторов компания Dream Aero и авиакомпания «Россия» запустили второй тренажер Airbus A320 в торгово-развлекательном центре «Афимолл-Сити» в Москве. В кабине, установленной на подвижной базе, любой желающий может попробовать себя в качестве летчика — пилота гражданского авиалайнера.

На открытие авиасимулятора в «Афимолл-Сити» организаторы подготовили подарки для участников совместной акции авиакомпании «Россия» и Dream Aero #россиятвойполет. Там разыграли один бесплатный полет на тренажере и сувениры с символикой «России».

В день открытия все желающие могли сесть в кресло командира экипажа и совершить полет по любому маршруту. Инструкторы Dream Aero помогали новичкам разобраться в аппаратуре кабины аэробуса.

«Симулятор Dream Aero позволяет окунуться в атмосферу полета и увидеть все глазами пилота. За реалистичные движения кабины отвечает система гидравлики, управляемая компьютером. В окна кабины проецируется изображение неба и ландшафта, дополненное звуковым сопровождением», — рассказали в пресс-службе «России».

Отмечается, что разработчиков тренажера консультировали специалисты авиакомпании.

Подобные тренажеры есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Дубае. В столице Кубани симулятор лайнера Boeing 737 установлен в ТРЦ «СБС Мегамолл» на улице Уральской, 79/1.