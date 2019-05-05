«Краснодар» упустил победу над «Ростовом»
Футбольные клубы «Ростов» и «Краснодар» 5 мая встретились в матче 27-го тура Российской премьер-лиги
Южное дерби завершилось вничью — 1:1.
Счет на 25-й минуте открыл полузащитник «быков» Виктор Классон,точно реализовав пенальти. За минуту до конца основного времени форвард желто-синих Элдор Шомуродов сравнял счет увел свою команду от поражения.
Ð§ÑƒÐ´ÐµÑÐ½Ð°Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð°— Football Club Rostov (@rostovfc) May 5, 2019
Ð§ÑƒÐ´ÐµÑÐ½Ñ‹Ð¹ ÑƒÐ´Ð°Ñ€
Ð¡ÑƒÐ¿ÐµÑ€ ÑˆÐ°Ð¿ÐºÐ° âš½ï¸���� pic.twitter.com/aGCXU9bYMd
Поединок на «Ростов-Арене» собрал 34 тыс. 44 болельщика, из них более 2,5 тыс. человек — на фан-секторе «горожан».
ÐžÑ„Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾ ���� 2560 Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ»ÑŒÑ‰Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð½Ð° Ð³Ð¾ÑÑ‚ÐµÐ²Ð¾Ð¼ ÑÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ðµ "Ð Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ð²-ÐÑ€ÐµÐ½Ñ‹", Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾ Ð¾Ñ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸ÑÐ¼ Ð²Ð°Ñ Ð·Ð´ÐµÑÑŒ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ Ñ‚Ñ€ÐµÑ… Ñ‚Ñ‹ÑÑÑ‡! ����— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 5, 2019
Ð¢Ð°Ðº Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸Ð½Ð°Ñ‡Ðµ, Ð½Ð¾ ÑÑ‚Ð¾ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ñ€Ð´! ���� Ð¡Ð¿Ð°ÑÐ¸Ð±Ð¾ Ð·Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÑƒ! ÐœÑ‹ ÑÐ»Ñ‹ÑˆÐ¸Ð¼ Ð²Ð°Ñ! ������������#Ð Ð¾ÑÑ‚Ð¾Ð²ÐšÑ€Ð°ÑÐ½Ð¾Ð´Ð°Ñ€ pic.twitter.com/WQp57WBrU4
Колонка Алексея Андронова:
По итогам 27 туров черно-зеленые набрали 47 очков и занимают третье место, отставая на 2 очка от идущего вторым «Локомотива». Донской клуб с 37 очками расположился на седьмом месте.
В следующем матче команда Валерия Карпина 10 мая в Москве встретится с «Динамо», а «Краснодар» на следующий день проведет выездную игру с красноярским «Енисеем».
Как сообщали Юга.ру, накануне лидер турнира «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», а «Локомотив» потерпел поражение от тульского «Арсенала». Таким образом, красно-зеленые потеряли шансы подняться на первое место, а питерский клуб досрочно стал чемпионом России сезона-2018/19.
В детсаду, где ребенка поставили на колени, рассказали о произошедшем
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.