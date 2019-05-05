«Краснодар» упустил победу над «Ростовом»

Футбольные клубы «Ростов» и «Краснодар» 5 мая встретились в матче 27-го тура Российской премьер-лиги

Счет на 25-й минуте открыл полузащитник «быков» Виктор Классон,точно реализовав пенальти. За минуту до конца основного времени форвард желто-синих Элдор Шомуродов сравнял счет увел свою команду от поражения.

Поединок на «Ростов-Арене» собрал 34 тыс. 44 болельщика, из них более 2,5 тыс. человек — на фан-секторе «горожан».

По итогам 27 туров черно-зеленые набрали 47 очков и занимают третье место, отставая на 2 очка от идущего вторым «Локомотива». Донской клуб с 37 очками расположился на седьмом месте.

В следующем матче команда Валерия Карпина 10 мая в Москве встретится с «Динамо», а «Краснодар» на следующий день проведет выездную игру с красноярским «Енисеем».