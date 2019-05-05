«Краснодар» упустил победу над «Ростовом»

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Футбольные клубы «Ростов» и «Краснодар» 5 мая встретились в матче 27-го тура Российской премьер-лиги

Южное дерби завершилось вничью — 1:1.

Счет на 25-й минуте открыл полузащитник «быков» Виктор Классон,точно реализовав пенальти. За минуту до конца основного времени форвард желто-синих Элдор Шомуродов сравнял счет увел свою команду от поражения.

Поединок на «Ростов-Арене» собрал 34 тыс. 44 болельщика, из них более 2,5 тыс. человек — на фан-секторе «горожан».

Колонка Алексея Андронова:

По итогам 27 туров черно-зеленые набрали 47 очков и занимают третье место, отставая на 2 очка от идущего вторым «Локомотива». Донской клуб с 37 очками расположился на седьмом месте.

В следующем матче команда Валерия Карпина 10 мая в Москве встретится с «Динамо», а «Краснодар» на следующий день проведет выездную игру с красноярским «Енисеем».

Как сообщали Юга.ру, накануне лидер турнира «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», а «Локомотив» потерпел поражение от тульского «Арсенала». Таким образом, красно-зеленые потеряли шансы подняться на первое место, а питерский клуб досрочно стал чемпионом России сезона-2018/19.

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