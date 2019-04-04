«Россия» вошла в список лучших авиакомпаний по версии TripAdvisor

Портал о путешествиях TripAdvisor включил «Россию» в список лучших авиаперевозчиков мира

Петербургская авиакомпания «Россия» оказалась в номинации лучших региональных перевозчиков и стала единственной отечественной компанией, которая попала в список ведущих перевозчиков мира. Пользователи отмечали внимательный персонал «России» и хорошее обслуживание на борту, сообщили 3 апреля в пресс-службе авиакомпании.

Рейтинг составляли на основе оценок и отзывов, оставленных пользователями TripAdvisor.

В этом году большинство мест в топ-10 авиакомпаний мира заняли азиатские перевозчики. Так, лидером стала Национальная авиакомпания Сингапура (Singapore Airlines). На втором месте оказались Катарские авиалинии (Qatar Airways), на третьем — тайваньский оператор EVA Air.

Лучшей авиакомпанией в категории бизнес-класса названа Qatar Airways. Лучший перевозчик в формате эконом-класса — Air New Zealand. Полные списки победителей опубликованы на сайте TripAdvisor.