«Россия» вошла в список лучших авиакомпаний по версии TripAdvisor
Портал о путешествиях TripAdvisor включил «Россию» в список лучших авиаперевозчиков мира
Рейтинг составляли на основе оценок и отзывов, оставленных пользователями TripAdvisor.
Петербургская авиакомпания «Россия» оказалась в номинации лучших региональных перевозчиков и стала единственной отечественной компанией, которая попала в список ведущих перевозчиков мира. Пользователи отмечали внимательный персонал «России» и хорошее обслуживание на борту, сообщили 3 апреля в пресс-службе авиакомпании.
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В этом году большинство мест в топ-10 авиакомпаний мира заняли азиатские перевозчики. Так, лидером стала Национальная авиакомпания Сингапура (Singapore Airlines). На втором месте оказались Катарские авиалинии (Qatar Airways), на третьем — тайваньский оператор EVA Air.
Лучшей авиакомпанией в категории бизнес-класса названа Qatar Airways. Лучший перевозчик в формате эконом-класса — Air New Zealand. Полные списки победителей опубликованы на сайте TripAdvisor.
В весенне-летнем сезоне авиакомпания «Россия» будет совершать полеты по 122 маршрутам, 53 из которых — с вылетом из Санкт-Петербурга, 36 — из столичных аэропортов, еще 33 рейса совершаются из регионов. Все полеты обслуживают комфортабельные самолеты Boeing и Airbus.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году «Россия» стала лидером по трансферным перелетам сроеди авиакомпаний, которые работают в Санкт-Петербурге.
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