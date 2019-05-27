В России собираются вернуть прием стеклянных бутылок в магазинах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в мае поручил рассмотреть вопрос об обязанности магазинов принимать стеклянную тару

Такое поручение Медведев дал Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития России, пишут «Известия».

Правительству рекомендовали до 15 июня представить предложение о том, чтобы обязать магазины принимать у граждан потребительскую тару, сообщает RT.

Изначально предложение поступило от членов партии «Справедливая Россия». Пилотные проекты могут запустить до конца года.