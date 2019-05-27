В России собираются вернуть прием стеклянных бутылок в магазинах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в мае поручил рассмотреть вопрос об обязанности магазинов принимать стеклянную тару
Такое поручение Медведев дал Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития России, пишут «Известия».
Правительству рекомендовали до 15 июня представить предложение о том, чтобы обязать магазины принимать у граждан потребительскую тару, сообщает RT.
Изначально предложение поступило от членов партии «Справедливая Россия». Пилотные проекты могут запустить до конца года.
Как сообщали Юга.ру, в начале мая стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии России готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.
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