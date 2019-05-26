В Ростове купаться разрешат только на двух пляжах

В Ростове-на-Дону летом можно будет купаться на двух пляжах

Это муниципальные пляжи на острове Зеленом и в парке «Дружба». Они уже готовы к купальному сезону, сообщили 25 мая в пресс-службе администрации Ростова. На обоих пляжах завезли песок, очистили дно, проверили воду. На них также будут работать спасательные вышки.

Уточняется, что на пляже в парке «Левобережный» купаться будет запрещено. Это место пока не оборудовано для купания. Однако вопрос о его благоустройстве прорабатывают.