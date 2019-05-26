В Ростове купаться разрешат только на двух пляжах
В Ростове-на-Дону летом можно будет купаться на двух пляжах
Это муниципальные пляжи на острове Зеленом и в парке «Дружба». Они уже готовы к купальному сезону, сообщили 25 мая в пресс-службе администрации Ростова. На обоих пляжах завезли песок, очистили дно, проверили воду. На них также будут работать спасательные вышки.
Уточняется, что на пляже в парке «Левобережный» купаться будет запрещено. Это место пока не оборудовано для купания. Однако вопрос о его благоустройстве прорабатывают.
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Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в июне откроют муниципальные бесплатные бассейны в районе спорткомплекса «Олимп». Это единственное разрешенное место для купания в городе. В течение девяти лет в водоемах и реке Кубани купаться нельзя из-за большой скорости течения и микробиологических показателей. В 2019 году анализы проб воды будут готовы в конце мая.
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