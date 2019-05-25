«Армавир» сохранил прописку в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск»

Игроки «Армавира» 25 мая одержали победу над «СКА-Хабаровском» в последнем матче сезона Футбольной национальной лиги

Поединок 38-го тура прошел в Армавире и завершился со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Олег Поляков (59-я минута) и Сергей Мирошниченко (83-я минута, пенальти).

За матчем с трибун стадиона «Юность» наблюдали 3 тыс. 430 зрителей.

Эта победа позволила «лисам» подняться на 15-е место и покинуть зону вылета. Хабаровчане остановились на седьмом месте.