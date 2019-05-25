В последнем матче сезона «Краснодар-2» сыграл вничью с «Сибирью»

Встреча заключительного, 38-го тура Футбольной национальной лиги между «быками» и «Сибирью» не выявила победителя — 0:0.

Поединок на новосибирском стадионе «Спартак» посетили 1 тыс. 215 болельщиков.

За сезон черно-зеленые набрали 51 очко и расположились на 9-й строчке таблицы ФНЛ, «Сибирь» с 27 очками завершает игровой год в зоне вылета — на 18-м месте. При этом соперники финишировали в чемпионате первыми.