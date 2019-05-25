В последнем матче сезона «Краснодар-2» сыграл вничью с «Сибирью»
Игроки «Краснодара-2» 25 мая завершили сезон-2019/20 выездным матчем с «Сибирью»
Встреча заключительного, 38-го тура Футбольной национальной лиги между «быками» и «Сибирью» не выявила победителя — 0:0.
Поединок на новосибирском стадионе «Спартак» посетили 1 тыс. 215 болельщиков.
За сезон черно-зеленые набрали 51 очко и расположились на 9-й строчке таблицы ФНЛ, «Сибирь» с 27 очками завершает игровой год в зоне вылета — на 18-м месте. При этом соперники финишировали в чемпионате первыми.
Напомним, «Краснодар-2» попал в первый дивизион по приглашению ФНЛ после того, как клуб Премьер-лиги «Амкар» летом 2018 года прекратил существование, а на его место в РПЛ вернулся махачкалинский «Анжи».
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