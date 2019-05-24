27-летний режиссер из Нальчика удостоился приза за фильм «Дылда». Балагов присутствовал в Каннах на премьере картины, но затем улетел в Москву и не успел вернуться к торжественной церемонии награждения. Приз за него получил продюсер Александр Роднянский.

«Особый взгляд» — это вторая по значимости после основного конкурса программа Каннского фестиваля. Ее проводят с 1978 года.