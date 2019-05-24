Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Балагова получил приз Каннского кинофестиваля
Режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» 27-го Каннского кинофестиваля
27-летний режиссер из Нальчика удостоился приза за фильм «Дылда». Балагов присутствовал в Каннах на премьере картины, но затем улетел в Москву и не успел вернуться к торжественной церемонии награждения. Приз за него получил продюсер Александр Роднянский.
«Особый взгляд» — это вторая по значимости после основного конкурса программа Каннского фестиваля. Ее проводят с 1978 года.
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«Дылда» — это история двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь в руинах.
В мае стало известно, что фильм также номинировали на специальную премию фестиваля «Квир-пальма». Ее присуждают картинам, освещающим квир- и ЛГБТ-тематику. Журнал «Сеанс» написал, что картина рассказывает об истории любви двух женщин.
Реализацией нового проекта Балагова занималась компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова «Нон-Стоп Продакшн». Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
В своем инстаграме Роднянский написал, что картина будет показана почти во всех странах мира.
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А вот и breaking news! Только что на церемонии закрытия конкурсной программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля наш фильм "Дылда" получил приз за Лучшую режиссуру... К огромному сожалению, Кантемир Балагов не успел вернуться на фестиваль из Москвы, куда отправился сразу после премьеры фильма в Каннах. И награду пришлось принимать мне. Никаких слов, кроме слов уважения таланту и характеру молодого режиссёра, я не нашёл. Да и не искал. Я очень хочу поздравить Кантемира с этим успехом. Он его заслужил. Своей спокойной, даже стальной верой в замысел, своим умением добиваться понимания группы, своей способностью доводить все до конца. До того состояния, которое не заставляет тебя просыпаться по ночам от ярости на себя за несделанное, незавершенное, недожатое... Второй фильм и второй приз в Каннах - это серьезнейший успех даже для самых маститых режиссеров, а для 27-летнего режиссера - это выдающееся достижение. Я бы хотел поздравить исполнительниц главных ролей Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину, блестяще дебютировавших в кино, 24-летнего оператора фильма Ксению Середу (которую на днях IndieWire включил в Топ-20 молодых операторов мира, за работой которых надо пристально следить), опытнейшего художника Сергея Иванова, выдающегося профессионала исполнительного продюсера Наталью Горину, моего партнера и друга Сергея Мелькумова и всех людей, которые сделали это. Сделали «Дылду». Каннский фестиваль - главная платформа независимого авторского кино, он работает как своеобразный навигатор для любящей такое кино аудитории и фильмы, получающие здесь награды, обретают шанс на долгую жизнь. На кинорынке, проходящем параллельно с фестивалем, "Дылда" была продана во множество стран, можно точно сказать, что фильм выйдет в прокат почти во всех странах мира. Каннская награда для синефильской аудитории этих стран сыграет роль «знака качества». Теперь мы ждем завтрашних результатов, когда будут оглашены немногочисленные награды Международной федерации кинопрессы - ФИПРЕССИ, объединяющей лучших кинокритиков и теоретиков кино со всего мира.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в фестивале участвовала картина Балагова «Теснота». В ней рассказывалось о еврейской семье из Нальчика. Тогда фильм получил приз ФИПРЕССИ (ассоциации международной кинопрессы). При этом из-за разногласий с властями Кабардино-Балкарии прокат «Тесноты» в Нальчике отменили. В 2018 году Балагов вошел в жюри программы «Особый взгляд».
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