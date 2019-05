View this post on Instagram

А вот и breaking news! Только что на церемонии закрытия конкурсной программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля наш фильм "Дылда" получил приз за Лучшую режиссуру... К огромному сожалению, Кантемир Балагов не успел вернуться на фестиваль из Москвы, куда отправился сразу после премьеры фильма в Каннах. И награду пришлось принимать мне. Никаких слов, кроме слов уважения таланту и характеру молодого режиссёра, я не нашёл. Да и не искал. Я очень хочу поздравить Кантемира с этим успехом. Он его заслужил. Своей спокойной, даже стальной верой в замысел, своим умением добиваться понимания группы, своей способностью доводить все до конца. До того состояния, которое не заставляет тебя просыпаться по ночам от ярости на себя за несделанное, незавершенное, недожатое... Второй фильм и второй приз в Каннах - это серьезнейший успех даже для самых маститых режиссеров, а для 27-летнего режиссера - это выдающееся достижение. Я бы хотел поздравить исполнительниц главных ролей Викторию Мирошниченко и Василису Перелыгину, блестяще дебютировавших в кино, 24-летнего оператора фильма Ксению Середу (которую на днях IndieWire включил в Топ-20 молодых операторов мира, за работой которых надо пристально следить), опытнейшего художника Сергея Иванова, выдающегося профессионала исполнительного продюсера Наталью Горину, моего партнера и друга Сергея Мелькумова и всех людей, которые сделали это. Сделали «Дылду». Каннский фестиваль - главная платформа независимого авторского кино, он работает как своеобразный навигатор для любящей такое кино аудитории и фильмы, получающие здесь награды, обретают шанс на долгую жизнь. На кинорынке, проходящем параллельно с фестивалем, "Дылда" была продана во множество стран, можно точно сказать, что фильм выйдет в прокат почти во всех странах мира. Каннская награда для синефильской аудитории этих стран сыграет роль «знака качества». Теперь мы ждем завтрашних результатов, когда будут оглашены немногочисленные награды Международной федерации кинопрессы - ФИПРЕССИ, объединяющей лучших кинокритиков и теоретиков кино со всего мира.