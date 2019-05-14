Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Балагова номинировали на ЛГБТ-премию в Каннах
Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Кантемира Балагова номинировали на специальную премию «Квир-пальма» Каннского фестиваля
Об этом сообщается в группе премии в фейсбуке. Всего в номинацию вошли 19 полнометражных картин.
«Квир-пальма» представляет собой специальную награду независимого жюри Каннского кинофестиваля. Ее присуждают картинам, освещающим квир- и ЛГБТ-тематику. Премию учредили французские режиссеры Жак Мартино и Оливье Дюкастель в 2010 году, пишет «Бумага».
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Фильм Балагова также включен в каннскую программу «Особый взгляд», пишет «Российская газета». Президентом жюри этой программы стал ливанский режиссер Надин Лабаки. Его фильм «Капернаум» в прошлом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получил две награды.
«Особый взгляд» — это вторая по значимости после основного конкурса программа Каннского фестиваля. Ее проводят с 1978 года. Фильм, победивший в этой программе, обеспечивают поддержкой во французском прокате.
В этом году Каннский кинофестиваль проходит с 14 по 25 мая.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в фестивале участвовала картина Балагова «Теснота». В ней рассказывалось о еврейской семье из Нальчика. Тогда фильм получил приз ФИПРЕССИ (ассоциации международной кинопрессы). При этом из-за разногласий с властями Кабардино-Балкарии прокат «Тесноты» в Нальчике отменили. В 2018 году Балагов вошел в жюри программы «Особый взгляд».
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