Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Балагова номинировали на ЛГБТ-премию в Каннах

Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Кантемира Балагова номинировали на специальную премию «Квир-пальма» Каннского фестиваля

Об этом сообщается в группе премии в фейсбуке. Всего в номинацию вошли 19 полнометражных картин. «Квир-пальма» представляет собой специальную награду независимого жюри Каннского кинофестиваля. Ее присуждают картинам, освещающим квир- и ЛГБТ-тематику. Премию учредили французские режиссеры Жак Мартино и Оливье Дюкастель в 2010 году, пишет «Бумага».

Фильм Балагова также включен в каннскую программу «Особый взгляд», пишет «Российская газета». Президентом жюри этой программы стал ливанский режиссер Надин Лабаки. Его фильм «Капернаум» в прошлом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получил две награды. «Особый взгляд» — это вторая по значимости после основного конкурса программа Каннского фестиваля. Ее проводят с 1978 года. Фильм, победивший в этой программе, обеспечивают поддержкой во французском прокате. В этом году Каннский кинофестиваль проходит с 14 по 25 мая.