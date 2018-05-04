Краснодарский активист в соцсетях пригласил «армян из Армении» на акцию 5 мая. Его арестовали за организацию митинга

Советский районный суд Краснодара арестовал на пять суток активиста Виктора Чирикова по обвинению в организации незаконного публичного мероприятия

Чирикова задержали 4 мая за публикацию в соцсетях, в которой он пригласил «всех армян Армении» на акцию протеста сторонников Алексея Навального 5 мая в Краснодаре. Власти города не согласовали проведение акции в центре, предложив в качестве альтернативной площадки площадь перед «Баскет-Холлом», однако организаторы призывают провести митинг в центре.

«В качестве доказательства правонарушения сторона обвинения предоставила в суде распечатку скриншота, даже без печатей, утверждая, что это страница Чирикова "ВКонтакте" — так сказано во всех материалах дела. При этом, судя по скриншоту, это страница в твиттере. Полиция усмотрела в этой публикации призывал принять участие в несогласованной с властями акции протеста», — рассказал порталу Юга.ру адвокат арестованного Алексей Аванесян.

По его словам, изначально Чирикова обвиняли по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, предусматривающей только штраф, но потом статью изменили на ч. 2 той же статьи, предусматривающей арест.

Решение суда защита намерена обжаловать.