Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

В интервью радиостанции «Серебряный дождь» Алсу заявила, что участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры», и выразила надежду, что «все должно хорошо закончиться».

Кроме того певица подчеркнула, что ее дочь сама будет принимать решение относительно своего участия в специальном выпуске шоу 24 мая, в рамках которого будет пройдет повторный финал проекта и состоится новое голосование.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — сказала Алсу.

Артистка добавила, что развернутый комментарий о скандале с ее дочерью она намерена дать 1 июня — в День защиты детей.