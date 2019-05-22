Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Певица Алсу прокомментировала победу своей дочери Микеллы Абрамовой в телепроекте «Голос. Дети»
В интервью радиостанции «Серебряный дождь» Алсу заявила, что участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры», и выразила надежду, что «все должно хорошо закончиться».
Кроме того певица подчеркнула, что ее дочь сама будет принимать решение относительно своего участия в специальном выпуске шоу 24 мая, в рамках которого будет пройдет повторный финал проекта и состоится новое голосование.
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — сказала Алсу.
Артистка добавила, что развернутый комментарий о скандале с ее дочерью она намерена дать 1 июня — в День защиты детей.
Как писали Юга.ру, в финале шестого сезона «Голос. Дети» Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и одержала победу. Спустя некоторое время Первый канал сообщила, что планирует провести проверку итогов голосования из-за аномальных показателей.
16 мая компания Group-IB, которая занималась расследованием, представила первые результаты проверки и заявила, что тысячи голосов за Абрамову отправили боты. После этого телеканал аннулировал итоги шоу и принял решение провести повторный финал проекта.
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